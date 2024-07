Pas de gros lot au tirage d'Eurodreams lundi

Pas de gros lot lundi au tirage de l'Eurodreams. Personne n'a coché les six bons numéros, et encore moins avec le numéro de rêve. Ceux-ci étaient 1, 5, 9, 19, 22 et 25 ainsi que le numéro de rêve 3, a indiqué la Loterie romande.

Le jeu est proposé dans huit pays européens. En Suisse, Eurodreams est exploité par Swisslos en Suisse alémanique et au Tessin et par la Loterie Romande en Suisse romande. Pour gagner, il faut cocher correctement six numéros plus le numéro dit de rêve. Les tirages ont lieu le lundi et le jeudi. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans.

/ATS