Pellegrini remporte la présidentielle slovaque

L'allié du gouvernement populiste slovaque, Peter Pellegrini, a remporté l'élection présidentielle de samedi, selon un décompte portant sur 99% des bulletins de vote. Il a obtenu 53,55% des voix contre 46,44% pour le diplomate pro-européen Ivan Korcok.

M. Korcok a reconnu sa défaite et a félicité son adversaire. 'Je tiens à féliciter le vainqueur de l'élection, Peter Pellegrini', a déclaré à ses sympathisants cet ancien ministre des affaires étrangères.

Il a également exprimé son espoir que 'Peter Pellegrini sera indépendant et qu'il agira selon ses propres convictions et sans ordres', faisant allusion claire à l'alliance entre le futur président et le chef du gouvernement Robert Fico.

Il a également reproché à son adversaire 'une campagne non transparente'. 'Il s'avère qu'il est possible de devenir président de la République slovaque en propageant la haine', a-t-il lancé.

Ministre de Fico

Bien que ses pouvoirs soient limités, le président ratifie les traités internationaux, nomme les principaux juges et est le commandant en chef des forces armées. Il peut également opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement.

Allié du premier ministre populiste Robert Fico, M. Pellegrini, âgé de 48 ans, a été ministre dans les précédents gouvernements de M. Fico. Il l'a même remplacé à la tête du gouvernement en 2018.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un des éléments-clés de la campagne électorale dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, notamment depuis que le premier ministre populiste Robert Fico a remis en cause la souveraineté de Kiev et appelé à la paix avec Moscou.

/ATS