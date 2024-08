Plan Gaza: Netanyahu veut la libération d'un « maximum d'otages »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi vouloir la libération du 'maximum d'otages vivants' dès la première phase d'un plan en trois phases proposé par les Etats-Unis pour une trêve à Gaza.

'Je voudrais souligner les efforts pour libérer un maximum d'otages vivants dès la première étape de l'accord', a affirmé M. Netanyahu dans une vidéo diffusée après sa rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Ce plan prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et la libération d'un certain nombre des 111 otages enlevés le 7 octobre en Israël lors de l'attaque du Hamas palestinien et toujours retenus à Gaza.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré lundi à Tel-Aviv que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui avait 'confirmé qu'Israël acceptait le plan de compromis', affirmant qu'il 'incombe' désormais au Hamas 'd'en faire de même'.

Israël et le Hamas disent depuis des semaines soutenir le plan en trois phases proposé fin mai par le président américain Joe Biden. Mais le Hamas accuse désormais Israël d'avoir ajouté de 'nouvelles conditions' qu'il estime se voir imposer via des 'diktats américains'.

Blinken mardi en Egypte avant le Qatar

M. Blinken doit se rendre mardi en Egypte avant d'aller au Qatar, les deux autres pays médiateurs qui poussent Israël et le Hamas palestinien à accepter un plan prévoyant un cessez-le-feu assorti d'une libération des otages à Gaza après plus de dix mois de guerre.

Le secrétaire d'Etat américain en outre a assuré qu'Israël avait accepté de soutenir les efforts en vue de vacciner les enfants gazaouis contre la polio après un appel de l'ONU face au premier cas confirmé depuis 25 ans dans le territoire palestinien.

/ATS