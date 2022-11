Plus de 100'000 soldats russes tués ou blessés, selon Washington

Plus de 100'000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a estimé mercredi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Les pertes sont probablement du même ordre côté ukrainien, a-t-il ajouté.

'Il y a bien plus de 100'000 soldats russes tués et blessés', a déclaré le général Milley, qui s'exprimait devant le New York Economic Club. 'Même chose probablement du côté ukrainien', a-t-il ajouté. Les chiffres avancés par le général Milley, qui n'ont pas pu être confirmés de manière indépendante, sont les plus précis fournis à ce jour par Washington.

Le plus haut responsable militaire américain a également espéré des pourparlers pour mettre fin à la guerre, la victoire militaire n'étant peut-être possible ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, selon lui.

'Vrais problèmes'

'Il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire militaire n'est probablement pas, au sens propre du terme, réalisable par des moyens militaires, et qu'il faut donc se tourner vers d'autres moyens', a déclaré le général Milley. Selon lui, il existe 'une fenêtre d'opportunité pour la négociation'.

Ses commentaires interviennent alors que la Russie a ordonné à ses troupes de se retirer de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, un coup dur pour la campagne militaire de Moscou.

Mais Kiev a réagi avec prudence, jugeant peu probable que l'armée russe quitte cette ville stratégique sans se battre. Le président américain Joe Biden a quant à lui suggéré que ce retrait était la preuve que Moscou avait de 'vrais problèmes' sur le champ de bataille.

/ATS