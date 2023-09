Plus de 1200 enfants décédés dans les camps de réfugiés

Plus de 1200 enfants de moins de cinq ans sont décédés entre mai et septembre dans neuf camps de réfugiés au Soudan, selon l'ONU. Mardi à Genève, celle-ci a anticipé 'une période de mortalité sans précédent' pur les jeunes dans ce pays.

La plupart des enfants décédés étaient sud-soudanais et éthiopiens, a expliqué à la presse un responsable du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), Allen Maina, qui redoute davantage de victimes dans les prochains mois. La plupart ont succombé à dla malnutrition aiguë et à la rougeole. Au total, plus de 3100 cas suspects de rougeole ont été observés et, dans d'autres régions du pays, environ 500 de choléra.

'Le monde a les moyens et l'argent pour empêcher chacun de ces cas de rougeole et de malnutrition', affirme le Haut commissaire aux réfugiés Filippo Grandi. Et pourtant 'des dizaines d'enfants décèdent chaque jour'.

'Les travailleurs de santé locaux, avec l'aide de l'OMS et de ses partenaires font ce qu'ils peuvent', renchérit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Mais ils ont désespérément besoin du soutien de la communauté internationale', ajoute-t-il.

3,4 millions d'enfants malnutris

Au total, 3,4 millions d'enfants de moins de cinq ans sont victimes de malnutrition aiguë, selon une responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Et plus de 50'000 ont besoin chaque mois de soins pour le type le plus mortel.

Plus de 430 sont décédés depuis mi-avril dans les affrontements entre armée et paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Environ 330'000 nouveaux-nés sont attendus d'ici la fin de l'année. 'De nombreux milliers vont décéder', a dit un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Autre problème, environ sept millions d'enfants n'ont plus accès à l'éducation. De son côté, l'OMS a identifié 56 attaques contre des centres de santé, faisant 11 victimes. Dans les pays voisins aussi, plusieurs milliers de cas suspects de rougeole et des centaines de cas de choléra sont observés. Plus de 5 millions de personnes ont fui leur habitation, dont plus d'un million dans les Etats de la région.

/ATS