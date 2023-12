« Plus rien à dire »: Trump ne témoignera pas à son procès civil

Alors qu'il devait témoigner lundi pour sa propre défense au procès civil pour fraudes financières, Donald Trump a changé d'avis. Il a déclaré dimanche qu'il ne se présenterait pas à la barre car il n'a 'plus rien à dire'.

L'ancien président de 77 ans a publié un message surprise sur le réseau Truth Social, disant qu'il avait 'déjà témoigné de tout' dans le procès en cours qui le vise, ainsi que ses fils aînés Donald Jr et Eric et d'autres dirigeants de la Trump Organization.

Ces derniers sont accusés d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs au coeur de son empire, pour obtenir des prêts plus favorables des banques et de meilleures conditions d'assurance.

Depuis le début du procès, le 2 octobre, le milliardaire républicain a tempêté contre la justice à chacune de ses venues au tribunal, dénonçant une 'chasse aux sorcières' ou un 'procès digne de républiques bananières'. Après des attaques contre sa greffière, le juge a interdit à Donald Trump de s'exprimer sur son équipe et lui a imposé deux amendes d'un total de 15'000 dollars pour avoir violé cet ordre.

Affaire mal engagée

Contrairement aux procès pénaux qui l'attendent en 2024, dont celui pour ses manoeuvres présumées visant à inverser le résultat de la présidentielle de novembre 2020, Donald Trump ne risque pas de peine de prison dans cette affaire civile. Mais il joue gros et l'affaire est mal engagée.

Avant même l'ouverture des débats, le juge Arthur Engoron avait estimé fin septembre que l'accusation présentait 'des preuves concluantes qu'entre 2014 et 2021, les prévenus ont surévalué les actifs' du groupe de '812 millions (à) 2,2 milliards de dollars' selon les années, dans les chiffres inscrits sur les états financiers annuels de Donald Trump.

En conséquence de 'fraudes répétées', il a ordonné la liquidation des sociétés gérant ces actifs, comme la Trump Tower sur la 5e Avenue de New York ou le gratte-ciel bientôt centenaire du 40 Wall Street. Des mesures suspendues en appel.

Le procès porte sur plusieurs autres délits, comme des fraudes aux assurances, et sur les pénalités financières réclamées par le parquet général de l'Etat de New York, qui demande 250 millions de dollars. Les avocats de Donald Trump dénoncent un dossier vide, assurant que des évaluations immobilières sont forcément subjectives et que les banques, dûment remboursées, ont réalisé de bonnes opérations financières.

/ATS