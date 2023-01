Plusieurs victimes dans une fusillade en Californie (médias)

La police est intervenue après une fusillade qui a fait plusieurs victimes dans le Sud de la Californie aux Etats-Unis, près d'un lieu où venait d'être célébré le Nouvel an lunaire, a rapporté dimanche le quotidien Los Angeles Times en citant les forces de l'ordre.

Aucune confirmation n'était immédiatement disponible auprès de la police de Monterey Park, ville située à environ 13 km à l'est du centre de Los Angeles. Cette zone abrite une importante communauté asiatique.

Il y a eu 'de nombreuses' victimes, a rapporté le quotidien The Los Angeles Times, citant une source policière. Une source des forces de l'ordre a indiqué au journal qu'il y avait plus d'une dizaine de victimes.

Des morts et des blessés sont à déplorer, selon City News Service - une agence de presse locale réputée - citant les autorités sans donner de bilan.

L'agence a ajouté que la fusillade s'était produite environ une heure après la fin d'une fête pour le Nouvel an lunaire.

'C'est un incident isolé', a déclaré une adjointe du sheriff à City News Service.

Fusil semi-automatique

Selon le Los Angeles Times, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées plus tôt dans la journée pour les festivités du Nouvel an chinois, prévues sur deux jours et qui comptent parmi les plus importantes en Californie du Sud.

Le quotidien cite Seung Won Choi, le propriétaire d'un restaurant voisin, selon lequel trois personnes sont entrées en courant dans l'établissement et lui ont dit de fermer la porte à clef.

Ces trois personnes ont raconté qu'il y avait un homme avec un fusil semi-automatique et bardé de munitions qui rechargeait son arme régulièrement, a déclaré au journal le restaurateur.

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu une forte présence policière et les lieux, survolés par des hélicoptères, étaient interdits d'accès.

/ATS