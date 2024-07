Poursuite des opérations israéliennes à Gaza

Des sources médicales ont fait état de six morts mercredi matin dans le bande de Gaza. L'armée israélienne a dit poursuivre ses 'opérations antiterroristes', notamment dans le siège de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Gaza-ville.

A l'hôpital des martyrs d'Al Aqsa à Deir el-Balah (centre), une source médicale a indiqué que 'quatre martyrs et un blessé grave' étaient arrivés après une frappe sur une maison près de Nousseirat. Plus au sud, deux morts et six blessées ont été transférés à l'hôpital Nasser de Khan Younès, toujours d'après une source médicale.

Le Hamas dénonce un 'massacre terrible'

Ces admissions font suite à une frappe dans la même zone mardi soir. Elle a fait 29 morts dans une école abritant des déplacés à Abassan, d'après des sources à Gaza dont le Hamas qui a dénoncé un 'massacre terrible'.

L'armée israélienne a dit vérifier ces informations. Elle a également indiqué avoir visé près de l'école 'un terroriste de la branche armée du Hamas' ayant notamment participé à l'attaque du 7 octobre. Mercredi, elle a affirmé poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, Choujaïya et Rafah (sud).

A Gaza-ville, 'les soldats ont mené dans la nuit une opération antiterroriste contre des terroristes du Hamas et du Jihad islamique qui opéraient dans le siège de l'Unrwa et l'utilisaient comme une base pour diriger des attaques contre les soldats dans le centre de la bande de Gaza', a-t-elle écrit dans un communiqué.

'Après avoir ouvert un corridor défini pour faciliter l'évacuation des civils de la zone, les soldats ont mené un raid ciblé sur le site, éliminé des terroristes lors de combats rapprochés et localisé de grandes quantités d'armes', indique le communiqué militaire.

Sollicitée par l'AFP, l'Unrwa a dit ne pas avoir d'informations dans l'immédiat.

Nouvelles évacuations à Gaza-Ville

'Des dizaines de terroristes' ont également été tués et des tunnels souterrains détruits à Choujaïya, dans l'est de la ville de Gaza, ces dernières 24 heures, explique l'armée.

D'après l'ONU, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été appelés à évacuer une nouvelle fois des quartiers de Gaza-ville, où l'armée a étendu son opération ces derniers jours.

Dixième mois de guerre

La guerre à Gaza est entrée dimanche dans son dixième mois. L'attaque du mouvement islamiste palestinien contre Israël avait déclenché les hostilités le 7 octobre. Depuis, la guerre a entraîné la mort de 1.195 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Israël a juré de détruire le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Sa campagne militaire de représailles a dévasté la bande de Gaza et fait 38.243 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza.

/ATS