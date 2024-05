Poutine, en quête de soutien, rencontre Xi à Pékin

Le président chinois Xi Jinping a reçu jeudi en grande pompe à Pékin son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont serré la main, tandis qu'une fanfare jouait les hymnes russe et chinois, selon des images de la télévision d'Etat CCTV.

Cette visite de deux jours constitue le premier voyage à l'étranger de M. Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois. Xi Jinping l'a reçu dans la matinée lors d'une cérémonie d'accueil devant l'immense palais du peuple qui donne sur la place Tiananmen.

Le géant asiatique est une planche de salut économique cruciale pour la Russie, en proie à de lourdes sanctions occidentales prises pour la punir de son offensive militaire en Ukraine.

Quelques heures avant son départ, Vladimir Poutine s'était félicité des avancées en Ukraine de l'armée russe qui a revendiqué la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv (nord-est): 'Nos troupes améliorent constamment, chaque jour, leurs positions dans toutes les directions', a-t-il assuré.

/ATS