Prabowo Subianto largement en tête à la présidentielle indonésienne

Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, est arrivé largement en tête de la présidentielle en Indonésie. C'est ce qu'a annoncé vendredi la commission électorale, après le dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote.

L'ancien général de 72 ans, au passé militaire controversé, est crédité de 56,89% des voix devant les anciens gouverneurs de Jakarta, Anies Baswedan (25,27%) et de Java central, Ganjar Pranowo (17,84%).

Il pourrait ainsi obtenir la majorité et être élu dès le premier tour pour succéder en octobre prochain au président sortant Joko Widodo, élu pour la première fois en 2014 et qui après deux mandats ne pouvait se représenter.

L'élection à laquelle près de 205 millions d'Indonésiens étaient appelés, sur un vaste archipel qui s'étend sur 5000 km, s'est déroulée mercredi mais les résultats définitifs ne sont attendus qu'en mars prochain. Dès mercredi soir, Prabowo Subianto, qui se présente pour la 3e fois, avait revendiqué la victoire sur la base des premières projections qui le plaçaient déjà au-delà de la barre des 55%.

Pour l'emporter au premier tour, il faut obtenir plus de 50% du total des voix et au moins un cinquième des suffrages dans plus de la moitié des provinces du pays. La plupart des analystes estiment que la victoire du ministre de la Défense est désormais assurée, après dix ans de pouvoir de Joko Widodo, surnommé Jokowi.

'Victoire pour tous les Indonésiens'

'Cette victoire devrait être une victoire pour tous les Indonésiens', a déclaré mercredi Prabowo Subianto, promettant de former un gouvernement 'composé des meilleurs fils et filles d'Indonésie'. Anies Baswedan, en 2e position selon les résultats partiels, a indiqué qu'il attendait que 'le décompte de la commission électorale soit terminé' tout en précisant jeudi qu'il fallait 'respecter la décision du peuple'.

Le camp de Ganjar Pranowo, 3e candidat en lice, a dénoncé des fraudes 'structurées, systématiques et massives' lors des élections, selon un porte-parole, sans fournir de preuves. 'Dieu merci, nous devons être reconnaissants et continuer à surveiller les résultats officiels', de la commission électorale (KPU), a écrit Prabowo Subianto sur Instagram jeudi soir.

Rhétorique populiste

Il a également indiqué jeudi soir que le Premier ministre australien Anthony Albanese l'avait appelé pour le féliciter, ainsi que les dirigeants de Singapour, de Malaisie et du Sri Lanka, dans un message le montrant avec un téléphone tenu à l'oreille.

Prabowo Subianto qui a largement bénéficié de la présence à ses côtés pour le poste de vice-président de Gibran Rakabuming Raka, fils aîné du président sortant, a développé durant cette campagne une rhétorique nationaliste et populiste et s'est engagé à poursuivre la politique du président Jokowi.

Les autres candidats et des mouvements étudiants ont accusé ce dernier d'avoir utilisé les ressources de l'Etat pour tenter d'influencer l'élection en faveur de son ministre. M. Prabowo a été accusé par des ONG d'avoir ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 1990 en tant que chef des forces spéciales, vers la fin du régime de Suharto. Il a rejeté ces accusations et n'a jamais été poursuivi.

/ATS