Primaires républicaines: le candidat anti-Trump Christie se retire

Chris Christie, le seul candidat aux primaires républicaines qui critiquait l'ancien président américain Donald Trump sans ménagement, a annoncé jeter l'éponge mercredi, à quelques jours des caucus de l'Iowa. Sa candidature n'a jamais décollé dans les sondages.

'Je suspends ma campagne pour la présidence des Etats-Unis', a-t-il déclaré à ses soutiens à Windham, dans l'Etat du New Hampshire. L'ancien gouverneur du New Jersey, âgé de 61 ans, fut jadis un soutien de Donald Trump mais dépeint maintenant le milliardaire comme égocentrique et malhonnête.

/ATS