Prise d'otages dans un train entre Yverdon et Sainte-Croix (VD)

Une prise d'otages a eu lieu jeudi vers 18h30 dans un train régional entre Yverdon et Sainte-Croix, a indiqué à Keystone-ATS la police cantonale, confirmant une information de plusieurs médias. Selon celle-ci, tous les otages ont pu être libérés et sont sains et saufs.

Un important dispositif policier est déployé en gare d'Essert-sous-Champvent, où l'incident semble avoir eu lieu.

Selon les médias, la prise d'otages serait le fait d'un homme armé apparemment d'une hache. La police ne donne à ce stade aucun détail supplémentaire, mais annonce un point de presse à 23h45 au centre de gendarmerie mobile d'Yverdon-les-Bains, en présence du procureur général.

Keystone-ATS couvre le point de presse.

/ATS