« Progrès significatifs » dans les négociations sur une trêve à Gaza

Les négociations pour une trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages détenus par le Hamas connaissent 'des progrès significatifs', a rapporté lundi un média égyptien. Les 2,4 millions d'habitants de Gaza sont menacés d'une famine à grande échelle.

Les délégations du Qatar et du mouvement islamiste palestinien Hamas sont parties du Caire et y reviendront 'sous deux jours pour finaliser les termes de l'accord', précise le média pro-gouvernemental Al-Qahera News, citant une source égyptienne haut placée.

Les délégations américaine et israélienne doivent, quant à elles, quitter la capitale égyptienne 'dans les prochaines heures' et des consultations vont se poursuivre au cours des prochaines 48 heures, selon la même source.

Ces dernières semaines, les négociations se déroulant au Caire et à Doha ont piétiné. Le Hamas et Israël s'accusent mutuellement d'entraver ces pourparlers indirects via les médiateurs internationaux que sont les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte.

