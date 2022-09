Quatre morts et quatre disparus dans un naufrage aux Galapagos

Quatre personnes sont mortes et deux sont portées disparues dans le naufrage d'une embarcation au large des îles Galapagos. Le navire transportait 37 personnes dont des Suisses, ont indiqué lundi les autorités équatoriennes.

Les victimes sont deux Equatoriens et deux étrangers, précisent les autorités, sans plus de précisions.

Le bateau transportait 37 personnes, dont au moins 14 passagers étrangers originaires d'Israël, d'Allemagne, d'Espagne, des Etats-Unis et de Suisse, selon une source officielle locale qui a requis l'anonymat.

Il faisait la liaison entre les îles Isabela et Santa Cruz, a précisé la sécurité civile. Ce 'navire côtier, nommé Angy, était en détresse et était en train de couler', a ajouté la sécurité civile, qui n'a pas précisé les causes exactes de l'accident.

/ATS