Récompense australienne pour un attentat commis en 1982

La police australienne a annoncé lundi une récompense d'un million de dollars australiens (640'000 francs) pour toute information permettant de résoudre un double attentat commis contre la communauté israélienne en 1982. Plusieurs personnes avaient été blessées.

Une explosion avait frappé le 23 décembre 1982 le consulat israélien à Sydney. Elle avait été suivie quatre heures plus tard par une attaque à la voiture piégée dans le sous-sol du club Hakoah, centre social de la communauté juive dans le quartier de Bondi.

La police a qualifié ces attentats de 'première affaire non résolue de terrorisme' en Australie et d'acte de 'terrorisme international motivé par le nationalisme palestinien'. En 1983, un homme avait été brièvement inculpé en lien avec ces attentats, mais l'affaire avait été classée avant le début du procès.

Deux hommes et une femme

Le chef du service antiterroriste de la police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué lundi que la récompense sera versée en liquide en échange de toute information menant à des condamnations pénales. Il a précisé que la police est toujours à la recherche de trois personnes, deux hommes et une femme, qui, selon elle, détenaient des informations cruciales.

'Ces attaques sont toujours dans le coeur et l'esprit des communautés juives, israéliennes et australiennes et n'ont jamais été oubliées par les enquêteurs', a-t-il ajouté.

Cette récompense intervient au moment de l'ouverture d'une nouvelle enquête sur ce double attentat.

