Rencontre entre Kim Jong-un et le ministre russe de la défense

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou à Pyongyang à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée (1950-1953), ont annoncé jeudi les médias d'Etat. Ils ont eu 'une conversation amicale'.

Les Russes et une délégation chinoise sont les premiers visiteurs étrangers connus à Pyongyang depuis la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid-19 en 2020, selon l'agence sud-coréenne Yonhap.

Sergueï Choïgou a remis à M. Kim 'une lettre dédicacée' par le président russe Vladimir Poutine, a rapporté l'agence de presse Korean Central News Agency. Ils ont discuté des questions d'intérêt commun dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales et de l'environnement sécuritaire régional et international.

M. Choïgou a aussi visité une exposition d'armes, où Kim Jong-un lui a présenté 'des armes et des équipements de type nouveau', selon KCNA. Le dirigeant nord-coréen soutient l'invasion de l'Ukraine par Moscou, en fournissant notamment des missiles, selon Washington.

/ATS