Retraites: des mobilisations ce week-end à l'appel des syndicats

Les syndicats français prévoient des 'rassemblements locaux de proximité' ce week-end pour poursuivre la contestation contre la réforme des retraites. Ce texte a déclenché deux motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement et des mobilisations.

L'intersyndicale a appelé dès jeudi, dans la foulée du recours par la Première ministre Elisabeth Borne à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet l'adoption d'un texte sans vote, sauf motion de censure, à des rassemblements ce samedi et dimanche, ainsi qu'à une neuvième journée de grèves et manifestations jeudi 23 mars.

Les syndicats de la SNCF appellent eux à 'maintenir la grève' reconductible démarrée le 7 et 'à agir massivement' jeudi prochain. Quatre liaisons TGV entre Paris et la Suisse étaient supprimées samedi et trois dimanche, selon le site de la société Lyria.

La CGT a également annoncé la mise en arrêt de la raffinerie TotalEnergie de Normandie dès ce week-end.

Affrontements

Vendredi soir, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en soirée place de la Concorde, à Paris, à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. Un brasier a flambé, allumé par des manifestants, et l'ambiance s'est tendue à la tombée de la nuit, selon des journalistes de l'AFP.

Des centaines de personnes ont affronté la police par petits groupes, avec jets de projectiles. Vers 21H30 la place était totalement évacuée. Selon la préfecture de police, 61 personnes y ont été interpellées dans la soirée.

A Strasbourg, c'est sur la place Kléber que se sont retrouvés 1600 protestataires. 'Nous aussi, on va passer en force', ont scandé les manifestants. La préfecture a fait état de 'dégradations' dans le centre-ville, mais d'aucune interpellation.

Incidents à Lyon

A Lyon, des manifestants ont fait irruption dans une mairie d'arrondissement et ont allumé un feu, mais la police l'a rapidement éteint et a interpellé 36 personnes, selon la préfecture.

Toujours à Lyon, quelques centaines de jeunes ont incendié des poubelles, renversé des trottinettes, brisé des panneaux publicitaires, lancé des pétards et tagué des vitrines en scandant: 'C'est à qui? C'est à qui? C'est à nous!', selon un journaliste de l'AFP sur place. La police a répliqué par l'usage de gaz lacrymogène.

Un millier de personnes ont défilé dans le centre de Lille et un cortège de quelques centaines de manifestants s'est dispersé sans heurt à Bordeaux.

