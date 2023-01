Retraites: les syndicats espèrent frapper encore plus fort

Des centaines de milliers de Français devraient à nouveau manifester et faire grève mardi contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 pour janvier faire plier le gouvernement.

La grève est très suivie dans les transports avec une circulation des métros et RER 'très perturbée' en région parisienne, de même que celle des TGV. La situation est encore plus difficile pour les trains régionaux et le trafic des Intercités est quasiment à l'arrêt.

Dans les cortèges, dont les premiers s'élanceront dès 10h00, 'je pense qu'il y aura largement autant de monde' que lors de la journée du 19, 'en tout cas je le souhaite', a déclaré lundi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Son homologue de la CGT Philippe Martinez 'espère faire encore plus fort'.

En retrait sur ce dossier, le président de la République Emmanuel Macron, qui joue en partie son quinquennat sur cette réforme, l'a jugée lundi 'indispensable' lors d'une conférence de presse à La Haye.

La journée du 19 janvier, à l'appel des huit principaux syndicats français, avait réuni selon les autorités 1,12 million de manifestants, plus de deux millions selon la CGT, opposés au recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Cette fois-ci, 1,2 million de manifestants sont attendus en fourchette haute dont 100'000 à Paris, selon une source policière.

/ATS