Royaume-Uni: sur la sellette, la ministre de l'Intérieur limogée

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé lundi sa ministre de l'Intérieur Suella Braverman, dans le cadre d'un remaniement, ont affirmé plusieurs médias britanniques. Elle était sur la sellette depuis des critiques adressées à la police.

'Aujourd'hui, @RishiSunak renforce son équipe gouvernementale pour mettre en oeuvre des décisions à long terme pour un meilleur futur', a indiqué le parti conservateur au pouvoir sur X (ex-Twitter).

Un tel remaniement est attendu depuis des semaines alors que le Premier ministre, à Downing Street depuis un peu plus d'un an, cherche à se relancer et à se préparer aux élections législatives prévues l'année prochaine et au plus tard en 2025.

Son parti, au pouvoir depuis près de 14 ans, est très largement distancé dans les sondages par les travaillistes.

Police critiquée

Les événements se sont précipités la semaine dernière lorsque la ministre de l'Intérieur a critiqué la police de Londres dans une tribune au Times, lui reprochant d'autoriser la marche propalestinienne qui s'est tenue samedi.

L'article n'avait pas reçu le feu vert de Downing Street, contrairement aux règles habituelles. Ces propos ont été considérés comme portant atteinte à l'indépendance opérationnelle de la police.

Ils se sont ajoutés à une série de polémiques provoquées ces derniers mois par la très droitière ministre de 43 ans: elle a qualifié les arrivées de réfugiés d''invasion' et a averti d'un 'ouragan' migratoire, et avait plus récemment estimé que les sans-abris dormaient dans des tentes conformément à un 'mode de vie choisi'.

Le renvoi de cette figure de l'aile droite de la majorité, qui se lance volontiers dans les 'guerres' culturelles, risque de provoquer des remous au sein des conservateurs et de renforcer les divisions, certains députés la soutenant ayant menacé de démissionner si elle quittait le gouvernement.

/ATS