Scènes « apocalyptiques » à Hawaï, en proie à des incendies

Des habitants ont sauté dans l'océan pour échapper aux feux, d'autres ont observé, terrifiés, les flammes entourer le véhicule à bord duquel ils fuyaient: des incendies faisaient rage mercredi à Hawaï, où l'état d'urgence a été déclaré et des évacuations ordonnées.

Alimentés par des vents violents, les incendies sur les îles de Maui et Hawaï ont dévoré des maisons et des commerces, notamment dans la ville touristique de Lahaina, selon des témoignages et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

D'après la vice-gouverneure Sylvia Luke, le réseau hospitalier à Maui était 'dépassé' par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. 'Nous sommes déjà en contact avec d'autres réseaux hospitaliers pour alléger le fardeau', a-t-elle ajouté.

Compliquant les choses, le service d'appel d'urgence 911 ne fonctionnait pas dans certaines régions affectées. '911 ne marche pas. Les services de téléphonie mobile ne marchent pas (...) et cela fait partie du problème. Le comté de Maui n'arrive pas à communiquer avec les habitants', a dit Mme Luke.

