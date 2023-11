Scènes de chaos à Dublin après une attaque au couteau

De violents heurts imputés à l'extrême droite ont éclaté jeudi soir à Dublin après une attaque au couteau qui a fait en milieu de journée plusieurs blessés, dont trois enfants. La police a écarté tout motif terroriste pour l'attaque au couteau.

Plusieurs véhicules, dont une voiture de police et un bus ont été incendiés et des magasins pillés, a constaté un journaliste de l'AFP. Des pancartes 'Irish Lives Matter' ('les vies irlandaises comptent') et des drapeaux irlandais ont été brandis lors de ces incidents inédits depuis plusieurs années, auxquels des centaines voire des milliers de personnes ont pris part, selon la même source.

Ils ont éclaté dans un quartier où vit notamment une population immigrée et sur fond de rumeurs sur l'origine de l'agresseur présumé. La police a simplement indiqué qu'il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, qui a été hospitalisé.

'Rumeurs' et 'insinuations'

Les forces de l'ordre ont été visées par des projectiles de la part d'une foule qui s'est aussi montrée hostile envers 'les médias mainstream'. Vers 22h00, la police a indiqué que les rues du centre-ville de Dublin étaient 'essentiellement calmes'.

'Nous ne tolérerons pas qu'un petit nombre utilise des faits épouvantables pour semer la division', a déclaré la ministre de la justice Helen McEntee. Elle a prévenu que les attaques contre la police doivent être 'condamnées' et seront traitées 'avec sévérité'.

Un responsable de la police a évoqué une 'faction de hooligans dingues mus par une idéologie d'extrême droite'. 'Les faits' survenus en tout début d'après-midi, lors desquels une femme et une petite fille ont été grièvement blessées, 'ne sont pas encore clairs', a-t-il souligné. Il a déploré des 'rumeurs' et 'insinuations' répandues 'à des fins malveillantes'.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme a agressé plusieurs personnes vers 13h30. Un suspect a été arrêté, a annoncé le premier ministre irlandais Leo Varadkar. Selon la police, il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, qui a été hospitalisé.

'Il semble s'agir d'une attaque isolée dont nous devons déterminer les raisons', a-t-elle ajouté. Les cinq blessés, une femme, trois jeunes enfants et un homme, qui selon certains médias est le suspect, ont été transportés dans plusieurs hôpitaux de la région de Dublin.

/ATS