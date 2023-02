Scholz convaincu que Poutine « n'atteindra pas ses objectifs »

Le président russe Vladimir Poutine 'n'atteindra pas ses objectifs' en Ukraine ni sur 'le champ de bataille', ni en 'imposant un traité de paix', a déclaré mercredi le chancelier Olaf Scholz. Il a insisté sur l'unité intacte des Occidentaux dans leur soutien à Kiev.

'C'est le constat que l'on peut faire après un an de guerre', a jugé le chancelier lors d'un discours devant les députés du Bundestag avant le sommet des dirigeants de l'UE jeudi à Bruxelles.

'Il en est ainsi depuis le premier jour: la cohésion au sein de nos alliances est notre bien le plus précieux', a-t-il insisté, réaffirmant que les alliés aideraient l'Ukraine à défendre 'sa souveraineté et son intégrité territoriale (...) aussi longtemps que nécessaire'.

L'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens depuis le début de l'invasion le 24 février 2022, et a fourni un montant global d'aides de 12 milliards d'euros (11,8 milliards de francs) pour le pays. 'Ce soutien continue en 2023', a-t-il dit.

Le pays aide aussi militairement Kiev, en étroite collaboration avec ses partenaires.

'Nous renforçons et protégeons cette cohésion en préparant des décisions entre nous de façon confidentielle, et en les communiquant ensuite', a-t-il dit, en référence à l'annonce récente de l'Allemagne et des Etats-Unis de livrer des chars d'assaut à l'Ukraine pour l'aider à refouler les troupes russes à l'est du pays.

Ce qui nuit à l'unité des alliés en revanche sont les débats sur la place publique concernant des livraisons d'armes, 'sur le thème, des chars de combat, des sous-marins, des avions de combats', a-t-il critiqué.

'Toute dissonance, toute spéculation sur des différences possibles ne sert qu'à Poutine et à sa propagande', a-t-il averti. Berlin a été critiqué pour avoir tergiversé à donner son feu vert à la livraison de chars lourds de combat et Olaf Scholz a plusieurs fois affirmé qu'il était contre l'option de fournir à Kiev des avions de combat.

Le chancelier a également réitéré le soutien ferme de l'Allemagne aux ambitions ukrainiennes de rejoindre l'UE, à un moment où le président Volodomyr Zelensky veut accélérer les discussions d'adhésion de son pays.

'L'Ukraine appartient à l'Europe, son avenir est dans l'Union européenne! Et cette promesse compte', a lancé Olaf Scholz.

Les plus hauts responsables de l'Union européenne s'étaient réunis vendredi dernier à Kiev pour afficher leur soutien au processus d'adhésion de l'Ukraine.

/ATS