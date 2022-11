Le bilan du séisme de magnitude 5,6 qui a frappé l'île indonésienne de Java a été relevé à 252 morts. C'est ce qu'a annoncé mardi un porte-parole du gouvernement local de Cianjur à l'AFP.

L'administration locale de Cianjur, ville la plus touchée par le séisme de lundi, a annoncé sur son compte Instagram un nouveau bilan de 252 morts, 31 disparus et plus de 300 blessés. 'Ce sont les données officielles' a confirmé Adam, porte-parole de l'administration locale au téléphone.

/ATS