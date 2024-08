Séoul a connu 26 « nuits tropicales » consécutives, du jamais vu

La capitale sud-coréenne Séoul a enregistré vendredi sa 26e 'nuit tropicale' d'affilée, phénomène où la température ne descend pas en dessous de 25 degrés entre le coucher et le lever du soleil, du jamais vu, selon des données officielles.

Une telle série avait déjà été mesurée en 2018, mais l'Administration météorologique coréenne (KMA) considère celle de 2024 comme un record.

'L'air froid ne vient pas du Nord et comme nous sommes affectés par le côté sud-ouest qui est plus chaud, la température est continuellement enregistrée autour de 25 degrés Celsius ou plus', a déclaré à l'AFP Youn Ki-han, directeur de la division des prévisions météorologiques de Séoul.

Les températures nocturnes à Séoul ne sont pas descendues en dessous de 26,8 degrés Celsius pendant 26 jours d'affilée. Les fortes chaleurs de nuit devraient se poursuivre, a indiqué le bureau de Séoul de la KMA, établissant un nouveau record chaque jour et ce jusqu'à la semaine prochaine, selon les prévisions.

Une grande partie du monde endure un été de chaleur intense. En juillet, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde contre une 'épidémie de chaleur extrême' et appelé à prendre des mesures pour limiter l'impact des vagues de chaleur renforcées par le changement climatique.

/ATS