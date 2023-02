Situation « difficile » à Bakhmout, les soldats ukrainiens tiennent

Les soldats ukrainiens tiennent 'fermement' leurs positions à Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine où la situation est 'la plus difficile' face aux troupes russes, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

'C'est le point le plus difficile, le plus chaud actuellement', a-t-il déclaré pendant une conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, en déplacement dans la capitale ukrainienne.

'Ce n'est pas facile pour nos soldats dans l'est mais ce n'est pas pour rien qu'on parle de la 'Forteresse Bakhmout'. Notre forteresse est vivante', a-t-il poursuivi, rendant hommage aux militaires ukrainiens qui 'tiennent fermement' leurs positions.

Volodymyr Zelensky a également cité comme point chaud Vougledar, au sud de Bakhmout, dans la même province de Donetsk au sein de laquelle les Russes sont à l'offensive.

Mardi soir, il avait déjà fait état d'une situation 'extrêmement difficile' à Bakhmout, où se déroule depuis des mois l'essentiel des affrontements et où les troupes russes ont grignoté du terrain ces dernières semaines.

De son côté, le Premier ministre suédois a affirmé que Stockholm continuerait de 'soutenir autant que possible' l'Ukraine. A un moment où Kiev réclame avec insistance des avions de combat, M. Kristersson a affirmé que 'rien' n'était 'exclu', tout en soulignant que de telles livraisons ne pourraient se faire que dans le cadre d'une 'coalition internationale'.

Aggravation

Les combats ont aussi redoublé d'intensité ces derniers jours dans la province de Lougansk, voisine de celle de Donetsk.

Mercredi, le gouverneur de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, a signalé une 'aggravation' de la situation, en particulier autour des localités de Kreminna et de Bilogorivka où les militaires russes attaquent par 'vague' avec le soutien de l'aviation.

A Pokrovsk, une ville de l'est plus éloignée de la ligne de front, des frappes ont en outre touché dans la matinée un immeuble d'habitation, faisant au moins un mort et douze blessés, selon le service ukrainien des situations d'urgence.

'Au moins deux autres personnes sont encore sous les décombres', a précisé le service dans un message sur Telegram.

/ATS