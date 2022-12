Succès pour la dernière mission Ariane 5 de l'année

Ariane 5 a placé sur orbite avec succès mardi soir le satellite météorologique MTG-I1 et les satellites de télécommunications Galaxy 35 et Galaxy 36. C'était la troisième et dernière mission de l'année de la fusée européenne.

La fusée a décollé à 17h30 (21h30 en Suisse) du centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté un journaliste de l'AFP. 'Et un et deux et trois! Il n'y a pas de zéro ce soir, mais que des gagnants. Nous sommes très heureux qu'Ariane ait encore fait le travail', a déclaré à l'issue du lancement Stéphane Israël, le président d'Arianespace.

Pour sa dernière mission de l'année, Ariane 5 a placé les trois satellites en orbite géostationnaire entre 27 et 34 minutes après le décollage. C'était une mission particulière au vu du poids total des charges utiles - 10,9 tonnes -, ce qui en fait le deuxième lancement le plus performant de toute l'histoire de la fusée.

Cette 115e mission d'Ariane 5 est également l'une de ses dernières. Deux autres tirs sont prévus pour le premier semestre de l'année prochaine avant que sa grande soeur Ariane 6 ne prenne le relais au dernier trimestre 2023.

'Et son carnet de commandes est plein comme un oeuf', s'est réjoui le président d'Arianespace.

/ATS