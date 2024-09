Températures records dans le nord de la Norvège et en Laponie

Le nord de la Norvège, situé au-dessus du cercle polaire arctique, a enregistré en août des températures records, largement supérieures aux plus hauts enregistrés l'an dernier. La Laponie, dans l'extrême nord de la Finlande, a également enregistré des valeurs records.

Dans plusieurs stations de mesure de la Norvège septentrionale, les températures relevées le mois dernier ont battu de 2 à 3 degrés celsuis le record établi au mois d'août 2023, a annoncé lundi l'institut météorologique norvégien.

'C'est très inhabituel, presque irréel, d'observer des changements d'une telle amplitude en de si nombreux endroits dans le nord de la Norvège et au Svalbard', archipel situé à mi-chemin entre la Norvège continentale et le Pôle Nord, a déclaré à l'AFP Jostein Mamen, chercheur de l'institut.

A l'aéroport d'Hammerfest dans la région du Finnmark, un pic de 16,9 degrés a par exemple été enregistré en août, soit 3,1 degrés de plus que le record atteint à la même période de l'an dernier, mais les températures n'y sont mesurées que depuis 2008.

'Aucune vague de froid'

L'archipel du Svalbard, aussi connu sous le nom de Spitzberg, a quant à lui connu son été le plus chaud pour la troisième année consécutive, selon l'institut. 'C'est aussi très, très spécial. Pour autant qu'on sache, cela ne s'était jamais produit', a commenté M. Mamen.

A 11 degrés celsius la température moyenne relevée à l'aéroport de Longyearbyen, la principale localité du Svalbard, a dépassé de 5 degrés la normale saisonnière, avec un pic totalement inhabituel de plus de 20 degrés, selon l'institut météorologique.

Sur Bjørnøya, île du sud de l'archipel, la température moyenne a aussi légèrement dépassé les 11 degrés. C'est d'autant plus inhabituel que le climat arctique se définit, entre autres, par des températures généralement inférieures à 10 degrés l'été.

Pour M. Mamen, ces records sont dus à 'une combinaison de facteurs liés au changement climatique et aux variations naturelles'.

En Laponie, 'l'été a été le plus chaud jamais enregistré', a dit Mika Rantanen, chercheur spécialisé dans le changement climatique auprès de l'institut météorologique de la Finlande. La température moyenne entre juin et août a été de 16,2 degrés celsius en Finlande, au niveau record déjà atteint en 1937 et le pays a connu sécheresse et incendies.

A Sodankyla, commune étendue située au nord du cercle arctique, la température moyenne a atteint 15,9 degrés, soit 1,8 degré au-dessus de ce qu'elle aurait été sans les effets du réchauffement climatique, a estimé l'institut. 'Les températures minimales ont été très élevées en Laponie... il n'y a eu aucune vague de froid', a ajouté M. Rantanen.

/ATS