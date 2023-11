Tim Scott se retire de la course à la présidentielle américaine

Le sénateur américain Tim Scott s'est retiré dimanche soir de la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. Il était crédité de 2,5% des voix, selon la moyenne des derniers sondages compilés par le site spécialisé RealClearPolitics.

Le sénateur de Caroline du Sud, qui rêvait ouvertement de devenir le premier président républicain noir de l'histoire des Etats-Unis, n'a pas réussi à faire véritablement décoller sa campagne pour se hisser dans le peloton de tête des aspirants républicains.

'Je suspends ma campagne. Je crois que les électeurs, qui sont les gens les plus remarquables sur cette planète, sont clairs et me disent: 'pas maintenant Tim'', a déclaré dimanche soir à l'émission 'Sunday night in America' de la chaîne Fox News celui qui est crédité de la sixième place à l'investiture républicaine.

Jouant sur sa foi chrétienne et ses valeurs conservatrices, Tim Scott avait annoncé en mai se lancer officiellement dans la campagne à l'investiture républicaine en mai dernier, après avoir passé des mois à visiter des Etats clés pour sa campagne.

Il faisait partie des cinq candidats présents au troisième débat télévisé des républicains, mercredi dernier, où le favori, l'ancien président américain Donald Trump, caracolant à 58% d'appuis dans sa propre famille politique malgré ses inculpations, a brillé une nouvelle fois par son absence.

En se retirant de la campagne, Tim Scott emboîte le pas à l'ancien vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, plus important rival de M. Trump à avoir jeté l'éponge, à la fin octobre.

Tim Scott a affirmé dimanche soir n'avoir aucune intention à ce stade d'être un éventuel colistier pour la présidentielle du 5 novembre 2024.

A un an de la présidentielle, des sondages placent Donald Trump, favori de la primaire républicaine, en tête des intentions de vote dans des Etats clés face à l'actuel président, le démocrate Joe Biden.

