Traversées de la Manche: important réseau de passeurs démantelé

Un des réseaux de passeurs les 'plus importants' organisant des traversées de la Manche par bateaux a été démantelé mercredi dans une vaste opération internationale, a annoncé Europol jeudi.

Dix-neuf personnes ont été arrêtées en Allemagne dans ce coup de filet ayant impliqué les autorités françaises, belges et allemandes, coordonné par Europol et Eurojust, a précisé l'agence européenne de police dans un communiqué.

L'investigation, qui a duré un an et demi, 's'est concentrée sur un réseau irako-kurde soupçonné de faire passer clandestinement des migrants irréguliers du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est depuis la France vers le Royaume-Uni', a précisé Europol.

Il le faisait à l'aide de 'embarcations pneumatiques de mauvaise qualité', ni adaptées, ni sûres pour le transport de plus de 10 personnes, selon l'agence. Les passeurs plaçaient une cinquantaine de migrants par embarcation, selon l'agence.

