Trois survivants retrouvés treize jours après le séisme en Turquie

Deux personnes ont été retrouvées samedi vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré à Hatay (sud), treize jours après le séisme d'une magnitude de 7.8 qui a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie faisant plus de 40'000 morts.

L'agence de presse d'État Anadolu a diffusé des images du sauvetages des rescapés retrouvés samedi.

On y voit un homme et une femme sur des civières après avoir passé 296 heures piégés dans les décombres à Antakya, ainsi qu'un enfant qui a succombé quelques minutes après les efforts entrepris pour le sauver, selon l'agence.

Les blessés ont été transférés à l'hôpital. L'âge et l'identité des rescapés sont pour l'instant inconnus.

Les survivants ont été extraits des débris par des équipes de secours turques et kirghizes, selon les médias turcs.

Un autre rescapé, un homme âgé de 45 ans, avait été retrouvé vendredi soir, 278 heures après le séisme dans la province d'Hatay, à proximité de la frontière syrienne, qui abrite notamment la ville d'Antakya complètement ravagée.

Les équipes de sauveteurs turcs ont retrouvé des survivants tout au long de la semaine qui avaient pourtant longtemps été coincés sous les décombres par une température glaciale.

Mais le nombre de ces rescapés s'est réduit à une poignée depuis ces derniers jours.

Chances de survie plus faibles

Les chances de survie semblent désormais plus faibles autour de l'épicentre du séisme plus au nord, dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d'Elbistan et Adiyaman, où le thermomètre est descendu la nuit jusqu'à -15°C, ont constaté les équipes de l'AFP.

Vendredi, le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré que les efforts de sauvetage se poursuivaient néanmoins sur quelque 200 sites alors que les équipes étaient engagées dans une course contre la montre pour retrouver plus de survivants.

Entrepreneurs arrêtés

Le tremblement de terre, survenu dans l'une des zones sismiques les plus actives au monde, a frappé des zones habitées où les constructions n'étaient pas en mesure de résister à des secousses aussi puissantes.

Des responsables officiels et des médecins ont déclaré que 39'672 personnes sont mortes en Turquie et 3688 en Syrie dans la catastrophe, portant le total confirmé à 43'360 tués.

Le drame soumet le président turc Recep Tayyip Erdogan à une forte pression en raison de la lenteur des sauvetages et des déficiences de la construction.

En 1999, à la suite d'un tremblement de terre qui avait fait plus de 17'000 morts dans le nord-ouest de la Turquie, les autorités avaient promis que des réglementations en matière de construction seraient renforcées.

Le bâtiment où le footballeur Atsu a péri, un immeuble de luxe de 12 étages dans la ville d'Antakya, avait été construit en 2013 lorsque la Turquie avait des normes de construction plus strictes.

La police turque a depuis arrêté l'entrepreneur du bâtiment alors qu'il tentait de fuir le pays, a rapporté Anadolu la semaine dernière.

Les policiers ont aussi arrêté des dizaines d'entrepreneurs alors que le gouvernement promet de sévir contre les normes de construction laxistes.

Plus de 84'000 bâtiments se sont effondrés, doivent être démolis d'urgence ou ont été gravement endommagés lors du séisme, a déclaré vendredi le ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum.

