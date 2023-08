Trump attendu en justiciable ordinaire dans une prison de Géorgie

L'ex-président américain Donald Trump effectue jeudi soir un passage-éclair dans une prison de Géorgie, pour se livrer aux autorités de cet Etat du sud-est du pays en raison de son inculpation pour ses agissements lors de la présidentielle de 2020.

L'événement promet d'être l'une de ces séquences historiques qui tiennent le pays en haleine: après y avoir échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales, il risque cette fois de ne pas couper à l'infamant rituel du 'mugshot', la prise de la photo d'identité judiciaire, une première pour un ancien président américain.

Donald Trump a indiqué sur sa plateforme Truth Social se préparer à se rendre à Atlanta, la capitale de l'Etat, pour se constituer officiellement prisonnier à 19h30 (01h30 vendredi en Suisse) 'pour avoir eu l'audace de contester une élection truquée et volée'.

Le passage du favori des primaires républicaines pour reprendre la Maison Blanche en 2024 par la prison du comté de Fulton, ou prison de Rice Street, devrait cependant être bref.

Comme dix des onze prévenus dans ce dossier qui se sont déjà livrés, sauf imprévu Donald Trump ressortira libre sous caution - fixée pour lui à 200'000 dollars.

'Mugshots' viraux

Il a été précédé jeudi dans cet établissement surpeuplé et notoirement insalubre, guetté par les médias du monde entier campant depuis plusieurs jours sous de grandes tentes, par son dernier chef de cabinet, Mark Meadows, relâché contre une caution de 100'000 dollars. Un autre prévenu, Harrison Floyd, a en revanche été placé jeudi en détention, faute de caution.

La veille, l'ex-avocat de Donald Trump et ancien maire de New York Rudy Giuliani s'était mis à la disposition des autorités, qualifiant les poursuites engagées par la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, d''attaque contre la Constitution'.

Le 14 août, un grand jury constitué par la procureure a inculpé Donald Trump et 18 autres personnes de tentatives illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020, remportée dans cet Etat clé par l'actuel président démocrate Joe Biden.

Plusieurs accusés soutiennent que ces poursuites reviennent à 'criminaliser' la liberté d'expression en matière de contentieux électoral.

Tous ceux qui ont poussé la porte de la prison, certains en pleine nuit, ont vu leur passage immortalisé et leur 'mugshot' circuler en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les règles en vigueur prévoient aussi la prise des empreintes digitales.

Changement d'avocat

Les deux accès de la prison ont été fermés à la circulation jeudi matin, à l'exception des véhicules des forces de l'ordre. A l'une des entrées, des agents en gilet pare-balles attendaient dans un pick-up.

Avant son arrivée, M. Trump a officiellement changé jeudi le chef de son équipe d'avocats en Géorgie. Le remplacement de Drew Findling par Steven Sadow, un ténor du barreau d'Atlanta, tous deux habitués à défendre des célébrités, n'a pas été expliqué.

Mais Steven Sadow a par le passé critiqué la loi sur la délinquance en bande organisée utilisée par la procureure pour inculper solidairement les 19 accusés, et qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.

Les 19 prévenus ont jusqu'à vendredi midi pour se présenter aux autorités. Ils devraient revenir à Atlanta, cette fois au tribunal, la semaine du 5 septembre, vraisemblablement pour annoncer s'ils plaident coupables ou non.

Quatre inculpations

Donald Trump est visé par quatre inculpations pénales, deux au niveau fédéral, à Washington et en Floride (sud-est), une dans l'Etat de New York et une donc en Géorgie.

Les nuages judiciaires ont beau s'amonceler, chaque rebondissement lui rapporte des millions de dollars en dons, versés par des trumpistes convaincus qu'il est victime d'une 'chasse aux sorcières' manigancée par l'administration Biden pour l'écarter de la présidentielle.

Cette virée de M. Trump en Géorgie intervient au lendemain du premier débat des primaires républicaines, organisé mercredi soir à Milwaukee, dans le Wisconsin (nord).

Il s'est jugé dispensé d'y participer en raison de son avance spectaculaire sur ses rivaux dans les sondages, préférant s'exprimer dans une interview fleuve à Tucker Carlson, ancien animateur-vedette de la chaîne conservatrice Fox News, diffusée sur X (ex-Twitter) à la même heure.

