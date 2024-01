Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire

Le favori de la droite américaine à la présidentielle de 2024, Donald Trump, a remporté mardi la primaire républicaine du New Hampshire, devant son ex-ambassadrice Nikki Haley, selon les projections. L'ex-président avait déjà gagné celle de l'Iowa la semaine dernière.

Il a fait un pas supplémentaire vers l'investiture de son parti pour la présidentielle de novembre. Tous les candidats ayant remporté les primaires républicaines dans ces deux premiers Etats ont jusqu'à maintenant obtenu l'investiture du parti.

Le New Hampshire ne représente que 22 délégués sur 1215 nécessaires pour être officiellement désigné candidat républicain. Mais par rapport à des Etats plus conservateurs, il donne une meilleure indication d'un possible succès électoral national et des primaires suivantes.

Les électeurs indépendants y sont autorisés à voter aux primaires des deux partis, républicain et démocrate, sans y être affiliés.

/ATS