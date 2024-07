UE: nouvelles sanctions contre des colons « extrémistes » israéliens

L'Union européenne a imposé lundi une nouvelle série de sanctions à des colons et des groupes de militants israéliens. Ceux-ci sont responsables à ses yeux de violations 'systématiques' des droits des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem.

A sa liste de colons et groupes 'extrémistes' ou autres 'militants violents', l'UE ajoute cinq personnes et trois entités supplémentaires, selon un communiqué du Conseil de l'UE, qui représente les Vingt-Sept. Les sanctions prévoient le gel des avoirs et l'interdiction de visas pour entrer dans l'Union européenne.

Environ 490'000 Israéliens sont installés en Cisjordanie dans les colonies, au milieu de trois millions de Palestiniens. Toutes ces colonies sont illégales au regard du droit international.

/ATS