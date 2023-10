Ukraine: 48 morts dans une frappe russe sur un village dans l'Est

Au moins 49 personnes ont été tuées dans une frappe russe sur un village de la région de Kharkiv, dans l'Est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes. L'attaque a touché notamment un magasin d'alimentation.

Le président Volodymyr Zelensky avait d'abord annoncé un bilan de 48 morts dans ce village situé près de la ville de Koupiansk, à proximité de la ligne de front et régulièrement visée par les bombardements russes, dénonçant 'un crime russe manifestement brutal'. Peu après, le gouverneur régional Oleg Synegoubov a fait état de 49 morts.

L'attaque a eu lieu vers 13h15 locales touchant un magasin d'alimentation et un café dans le village de Groza, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Koupiansk, a précisé le gouverneur régional Oleg Synegoubov sur Telegram.

Garçon de six ans parmi les morts

Avant la guerre, Groza était habité par environ 500 personnes. Un garçon de six ans figure parmi les morts, a ajouté le gouverneur, faisant également de six blessés. M. Zelensky a publié une photo de plusieurs personnes allongées par terre et ne montrant aucun signe de vie.

Sur les images publiées par M. Synegoubov, on peut voir des tas de débris et des secouristes sur place.

/ATS