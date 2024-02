Ukraine: la moitié des armes occidentales promises livrées en retard

La moitié des armes occidentales promises à l'Ukraine sont livrées avec du retard. C'est ce qu'a déclaré dimanche le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov.

'A l'heure actuelle, un engagement n'est pas synonyme de livraison, 50% de (ces) engagements ne sont pas livrés dans les temps', a constaté le ministre lors d'un forum consacré au deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.

A cause de ces retards, 'nous perdons des gens, nous perdrions des territoires', a-t-il ajouté. L'armée ukrainienne, confrontée à une situation extrêmement difficile sur le front, vient de se retirer de sa ville forteresse d'Avdiïvka (Est) après des mois de rudes combats, évoquant le manque d'homme et de munitions.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé plusieurs fois ces derniers jours ses alliés occidentaux de livrer l'aide militaire 'à temps', réclamant notamment des munitions, plus de systèmes de défense aérienne et des avions de combat.

'Nous comptons sur vous'

'Vous savez très bien ce dont nous avons besoin pour protéger notre ciel, pour renforcer notre armée terrestre, ce dont nous avons besoin pour soutenir et continuer nos réussites en mer, et vous savez parfaitement bien que nous avons besoin de cela à temps, et nous comptons sur vous', a déclaré M. Zelensky samedi lors d'une réunion virtuelle du G7, le jour du deuxième anniversaire de l'invasion russe.

Le président ukrainien a également estimé que les retards de livraisons d'armes avaient contribué à l'échec de la contre-offensive de Kiev de l'été 2023.

'L'année dernière, lors de la contre-offensive, nous avons eu beaucoup de choses très utiles, beaucoup de choses très importantes, mais toutes ne sont pas arrivées à temps', avait-il expliqué vendredi.

/ATS