Ukraine: plainte inédite d'ONG contre Moscou à un comité onusien

Trois ONG, dont la Fondation Clooney pour la justice (CFJ), ont déposé plainte auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève, au nom de 18 victimes ukrainiennes de missiles russes. Il aura fallu deux ans d'analyse légale avant cette 'première mondiale'.

Outre la CFJ, Legal Action Worldwide (LAW) et Truth Hounds ont porté cette première dans ce conflit. Le Comité est constitué de 18 experts indépendants mandatés par l'ONU qui rendent des avis contraignants mais n'ont pas de ressources pour les faire appliquer.

Il y a deux ans, 29 personnes avaient été tuées et plus de 200 blessées dans l'attaque en cause à Vinnytsia. La plainte estime que les droits humains des victimes ont été violés.

Vinnytsia était alors à près de 390 km de la ligne de front. La Russie avait ciblé un site commercial avec trois missiles guidés de haute précision. Moscou avait dit s'en être prise à une réunion militaire de haut niveau dans l'un des bâtiments. Mais la plupart des victimes étaient civiles.

Ces attaques dans des zones urbaines densément peuplées ont eu lieu à de nombreuses reprises depuis le début du conflit, affirment les trois ONG. Selon elles, les limites du droit international pourraient rendre difficile de prouver qu'elles ont constitué des crimes de guerre.

'Si nos arguments sont acceptés par le Comité des droits de l'homme, la plainte établira un précédent mondial', estime une responsable de la CFJ. Elle permettra encore de faire payer à la Russie des réparations, selon elle.

Les deux ans d'investigation des ONG et une analyse légale par des experts ont montré que l'attaque viole un commentaire du comité, selon ces organisations.

/ATS