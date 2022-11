Un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria en Tanzanie

Un avion de ligne transportant 43 personnes s'est abîmé dimanche dans le lac Victoria, dans le nord-ouest de la Tanzanie, en raison du mauvais temps, ont annoncé les autorités tanzaniennes. Des opérations de sauvetage sont en cours.

L'appareil de la compagnie aérienne Precision Air 's'est écrasé dans l'eau à environ 100 mètres de l'aéroport' de Bukoba, a déclaré le commandant de la police régionale William Mwampaghale aux journalistes à l'aéroport de cette ville, située au bord du lac.

Le commissaire régional Albert Chalamila a précisé que l'appareil transportait 43 personnes: 39 passagers, les deux pilotes et deux membres d'équipage. Le vol était parti de la capitale économique Dar es Salaam en direction de Bukoba.

26 personnes sauvées

'A l'heure où nous parlons, nous avons réussi à sauver 26 personnes qui ont été évacuées vers un hôpital', a ajouté M. Chalamila, en soulignant que 'l'opération de sauvetage est toujours en cours'. Selon lui, l'avion en cause serait un ATR 42. Ce modèle est fabriqué par la société franco-italienne ATR et assemblé à Toulouse.

Des vidéos diffusées sur les médias locaux montrent l'avion en grande partie submergé alors que les sauveteurs à l'eau tentent de récupérer des survivants. Les secouristes tentent de soulever l'avion hors de l'eau à l'aide de câbles et de grues.

La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. 'Gardons notre calme pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent et prions afin que Dieu nous vienne en aide', a-t-elle déclaré sur Twitter.

Vols intérieurs

Precision Air a publié une brève déclaration confirmant l'accident. La plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, qui appartient en partie à Kenya Airways, a été fondée en 1993. Elle exploite des vols intérieurs et régionaux ainsi que des charters privés vers des destinations touristiques populaires telles que le parc national du Serengeti et l'archipel de Zanzibar.

L'accident survient cinq ans après la mort de onze personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'était écrasé dans le nord de la Tanzanie.

/ATS