Un député pro-européen élu président du Parlement

Le député pro-européen Szymon Holownia a été élu président de la chambre basse du Parlement polonais réuni pour la première fois depuis les élections d'octobre, marquant la première victoire de la coalition pro-européenne, dès le premier vote.

M. Holownia est le chef du parti chrétien-démocrate Pologne 2050, membre de l'opposition pro-européenne qui revendique le droit de former le nouveau gouvernement. Lors du premier vote, il a battu la candidate du parti nationaliste populiste au pouvoir Droit et Justice (PiS), Elzbieta Witek, par 265 voix contre 193, dans la chambre de 460 députés.

'Après ce vote, personne ne peut plus douter qu'il y a une majorité dans cette Diète (chambre basse, ndlr) prête à prendre le pouvoir', a-t-il déclaré devant les parlementaires.

'La Diète ne sera plus un bureau au service du gouvernement, il ne sera plus une machine à voter', a ajouté cet ancien journaliste catholique et vedette de télévision de 47 ans. Il a assuré que le nouveau parlement ne serait pas 'une nouvelle arène pour une guerre dévastatrice entre Polonais'.

Catholique progressiste

Selon la constitution, le président du Parlement est considéré comme la deuxième personnalité du pays après le chef de l'Etat. Auteur de plusieurs livres sur la religion, Szymon Holownia s'est fait connaître du grand public en tant que coanimateur de l'édition polonaise de l'émission télévisée 'La Pologne a un incroyable talent'.

Capitalisant sur sa célébrité, il a fait ses débuts en politique en se lançant dans la course présidentielle de 2020. Indépendant et se présentant comme un catholique progressiste, M. Holownia est arrivé troisième du scrutin. La même année, il a lancé son mouvement Pologne 2050.

Connu pour ses actions caritatives en Afrique, M. Holownia est également végétarien et militant pour les droits des animaux.

/ATS