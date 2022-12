Un immense aquarium éclate dans le centre de Berlin, deux blessés

Un aquarium géant d'une quinzaine de mètres, dans la cour d'un hôtel de Berlin, a éclaté vendredi, déversant plus d'un million de litres d'eau, des poissons et faisant 2 blessés humains, ont annoncé vendredi la police et les pompiers. L'eau ruisselle dans les rues.

L'aquarium se trouve au Radisson Collection Hotel dans le complexe DomAquarée, rue Karl-Liebknecht, dans le centre de la capitale allemande. L'AquaDom se présente sur son site internet comme 'le plus grand aquarium cylindrique au monde'.

Vers 5h45 vendredi matin, une très forte détonation a retenti, selon la police. Des parties de la façade de l'hôtel ont volé en éclats dans la rue. La raison pour laquelle les parois de verre de l'aquarium ont éclaté reste indéterminée.

'Dommages marins incroyables'

En plus d'avoir causé des 'dommages marins incroyables', l'incident a fait deux blessés, atteints par des éclats, qui ont été transportés à l'hôpital.

La rue où se trouve l'hôtel a été fermée à la circulation, a signalé sur Twitter le centre d'information sur le trafic de Berlin. 'Il y a une quantité extrêmement importante d'eau sur la chaussée.' 'L'eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée' et l'hôtel a été évacué, a indiqué un porte-parole des pompiers à l'AFP.

Une centaine de membres des forces de secours étaient sur place. La police utilisait des chiens pour retrouver éventuellement des personnes sous les débris.

Des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, envoyées apparemment par des résidents de l'hôtel, montraient l'aquarium détruit en grande partie, avec des gros débris de verre éparpillés et de l'eau qui continuait de s'écouler.

1500 poissons tropicaux

L'AquaDom se situe près de l'Alexanderplatz dans le centre de Berlin, où est érigée la célèbre tour de télévision. Il contenait 1500 poissons tropicaux immergés dans un million de litres d'eau.

L'aquarium, qui faisait partie du complexe Sea Life, était équipé d'un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d'observer la vie maritime de l'intérieur.

Usure du matériel

Selon le journal allemand Bild, l'explosion aurait été provoquée par de l'usure de matériel. L'AquaDom avait pourtant été rouvert l'été dernier après une longue et coûteuse rénovation de 2,5 millions d'euros, rappelle le journal.

/ATS