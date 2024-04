Un mécanisme d'investigation sur le Bélarus lancé à l'ONU à Genève

La surveillance internationale sur la situation au Bélarus va se renforcer. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé jeudi à Genève pour un an un groupe international d'experts indépendants.

La résolution a été approuvée par 24 voix, contre 6 oppositions et 17 abstentions. Ces personnes complèteront les investigations de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur ce pays, dont le mandat a été renouvelé pour un an, et des observations d'experts du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Celui-ci avait récemment conclu que de possibles crimes de l'humanité de persécution ont été perpétrés dans le cadre de la répression après l'élection controversée en 2020 du président Alexandre Loukachenko.

/ATS