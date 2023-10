Un mort dans des frappes russes sur la ville de Zaporijjia

Des frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont fait un mort et plusieurs blessés, a écrit mercredi sur Telegram, le gouverneur de la région. Mercredi entre 01h33 et 01h48, la Russie a tiré 'six missiles sur la ville'.

Selon le secrétaire du conseil municipal de la ville, Anatoliï Kourtev, un 'immeuble d'appartements a été détruit par une frappe de missiles ennemie'. Sur des photographies diffusées par des médias ukrainiens, on peut voir un bâtiment éventré, une portion de sa façade effondrée.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe se trouve dans la région, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Zaporijjia, à Energodar. Elle est occupée par les forces russes.

Ce bombardement intervient après que Kiev a annoncé mardi avoir utilisé pour la première fois contre la Russie des missiles américains de longue portée ATACMS, sans donner plus de détails, alors que les forces spéciales ont revendiqué des frappes destructrices sur des aérodromes de l'armée russe.

