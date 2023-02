« Un objet non identifié » abattu au-dessus du Canada (Trudeau)

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé samedi qu'un 'objet non identifié' avait été abattu alors qu'il survolait le nord-ouest du pays. Un jour plus tôt, un objet volant au-dessus de l'Alaska avait subi le même sort.

'J'ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l'espace aérien canadien', a tweeté M. Trudeau. 'Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux et le tir provenant' du F-22 américain 'a atteint l'objet'.

La ministre canadienne de la défense a affirmé sur Twitter avoir discuté avec son homologue américain, le secrétaire à la défense Lloyd Austin, réaffirmant une 'défense commune' de leur souveraineté.

Un ballon traverse les Etats-Unis

Il s'agit du deuxième objet volant abattu par les Etats-Unis en 24 heures. Un objet similaire de 'la taille d'une petite voiture' avait été détruit vendredi, car il représentait 'une menace pour la sécurité du trafic aérien', selon John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

Cette intervention a lieu une semaine après l'abattage par Washington un ballon au large de sa côte Atlantique, qui avait survolé des sites militaires sensibles. Il avait été qualifié par Pékin d'aéronef 'civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques'.

/ATS