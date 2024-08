Un pompier canadien de 24 ans perd la vie en combattant les flammes

Un pompier de 24 ans est décédé samedi alors qu'il luttait contre un incendie de forêt qui est toujours hors de contrôle près de la ville de Jasper, dans l'ouest canadien. C'est ce qu'a annoncé la police fédérale tard dans la soirée.

Il s'agit du premier décès d'un pompier depuis le début de la saison des incendies. Huit personnes luttant contre les flammes ont perdu la vie lors de la saison historique de 2023.

Originaire de Calgary, il a été 'grièvement blessé' suite à la chute d'un arbre et a succombé à ses blessures malgré son transport par voie aérienne à l'hôpital, a indiqué la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) dans un communiqué. 'Ça me fend le coeur d'apprendre qu'un pompier a perdu la vie en combattant les feux de forêt de Jasper', a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur X, qualifiant son décès de 'bouleversant'.

Dimanche matin, un rassemblement en sa mémoire a été organisé dans la ville voisine de Hinton avec plusieurs corps de métiers combattant le brasier. 'Cet incident met en lumière la nature dangereuse de la lutte contre les incendies de forêt', ont indiqué les autorités dans un communiqué, soulignant que 'la communauté des pompiers forestiers est petite et chaque perte a un impact profond sur chacun d'entre nous'.

Une enquête a été lancée par l'agence provinciale de la santé et de la sécurité au travail. Quelque 700 personnes, dont plusieurs pompiers venus de l'étranger, combattent actuellement cet incendie de près de 34'000 hectares, soit environ trois fois la superficie de Paris.

Un incendie qui pourrait durer des mois

Déclenché il y a deux semaines par la foudre dans une région en proie à une extrême sécheresse, le feu qu'il combattait a consommé une grande partie de la ville touristique de Jasper. Toujours hors de contrôle, c'est le plus grand jamais vu depuis 100 ans dans ce parc naturel.

Et il pourrait brûler encore des mois, ont prévenu les autorités, dans cet endroit considéré comme l'un des joyaux du Canada, où se pressent 2,5 millions de touristes par an. Vendredi, l'autoroute menant à la ville a été partiellement réouverte à la circulation et les autorités ont autorisé les habitants évacués à venir constater les dégâts dès dimanche à bord de bus affrétés spécialement, si les conditions le permettent.

Aucune date de retour formelle n'a été communiquée. Le Canada craint de revivre une année catastrophique comme celle de 2023, quand il a enregistré la pire saison des feux de son histoire avec 15 millions d'hectares brûlés et plus de 200'000 personnes évacuées.

/ATS