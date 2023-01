Une attaque aérienne en cous à Kiev

Une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev lundi à l'aube, après une journée du Nouvel An marquée par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins quatre morts. La capitale ukrainienne a été placée en état d'alerte.

'Restez dans les abris!', a exhorté sur Telegram Serguiï Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev. 'Douze cibles aériennes ont été abattues au-dessus de la capitale', a indiqué cette administration.

'Tous les services d'urgence sont en route', a écrit de son côté le maire de Kiev Vitali Klitschko, qui a fait état d'explosions dans le district de Desnyanskyi, dans le nord-est de la capitale, ajoutant qu'un homme de 19 ans avait été blessé par des éclats de verre et conduit à l'hôpital.

'Bonne année'

Des bombardements survenus peu avant et après le passage à 2023, sur Kiev et sept autres régions, avaient déjà fait au moins quatre morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Moscou a affirmé avoir visé des installations de fabrication d'avions sans pilote.

Dans le centre de Kiev, un missile a éventré dans la nuit du Nouvel An la façade d'un hôtel, tandis que le chef de la police locale, Andriï Nebitov, a diffusé une photographie sur Facebook montrant ce qui semble être les restes d'un drone avec les mots 'Bonne année' écrits en russe.

Les Russes 'sont en train de perdre. Les drones, les missiles et tout le reste ne les aideront pas, parce que nous sommes ensemble', a indiqué dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

'Et ils n'enlèveront pas une seule année à l'Ukraine. Ils ne nous retireront pas notre indépendance. Nous ne leur donnerons rien. Nous répondons à chaque frappe russe [...] sur toutes nos villes et nos communautés', a-t-il martelé.

