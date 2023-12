Une attaque russe d'ampleur sur Kiev fait plus de 50 blessés

Plus de 50 personnes ont été blessées mercredi dans une attaque nocturne de missiles sur Kiev, bilan le plus lourd depuis des mois et nouvelle illustration de la pression militaire croissante de la Russie. L'Ukraine est sur la défensive et en manque d'aide militaire.

La défense antiaérienne a abattu les dix missiles balistiques lancés vers 03h00 (02h00 suisses) sur Kiev, mais les débris sont retombés sur des zones habitées, notamment un hôpital pédiatrique. Aucun mort n'est à déplorer et le centre hospitalier continue de fonctionner.

En revanche, 53 personnes ont été blessées à travers la ville, dont 20 ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants, selon le ministère de la Santé. Cela faisait des mois que Kiev n'avait pas enregistré un tel bilan. Il s'agit de la deuxième attaque contre Kiev en l'espace d'une semaine.

Missiles balistiques

L'attaque a été sans doute lancée avec des missiles 48N6 depuis un système S-400, a déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Selon des médias ukrainiens, seuls des systèmes anti-aériens Patriot et SAMP/T sont capables de détruire des missiles balistiques. Or l'Ukraine ne possède que quatre systèmes de ce type.

En outre, dix drones russes de type Shahed ont été lancés sur Odessa, le grand port du sud, et ont aussi été abattus. Depuis l'automne, la Russie multiplie les assauts aériens et terrestres, espérant gagner du terrain après que les forces ukrainiennes ont échoué dans leur grande contre-offensive estivale, épuisant une partie de leurs réserves humaines et de munitions.

Moscou veut aussi frapper fort au moment où la capacité des Occidentaux de soutenir l'Ukraine semble faiblir, après deux ans de guerre. La visite mardi du président Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis en a été l'illustration avec les républicains bloquant toute nouvelle assistance dans le cadre d'un bras de fer avec Joe Biden.

Zelensky en quête de soutiens

Le dirigeant ukrainien, soucieux de sécuriser des moyens pour continuer de combattre l'invasion russe en 2024, a continué une tournée internationale mercredi. Il était à Oslo pour y rencontrer les dirigeants des cinq pays nordiques, des alliés et donateurs.

M. Zelensky a dénoncé l'attaque nocturne sur sa capitale et a voulu se montrer confiant quant à l'aide américaine en assurant travailler avec M. Biden 'à l'augmentation des moyens de défense antiaérienne'. Le président américain a lui mis en garde ses adversaires politiques aux Etats-Unis qu'un arrêt de l'aide à Kiev signifierait la victoire pour Vladimir Poutine.

Ce dernier parie sur l'essoufflement du soutien occidental à l'Ukraine, et a complètement réorienté son industrie sur la production militaire. Il se montre de plus en plus confiant, le Kremlin qualifiant de 'fiasco' l'aide américaine à Kiev.

'Nous devons, nous devons prouver (à Poutine) qu'il a tort', a martelé le président américain. Il a attaqué les élus républicains qui veulent des concessions en matière d'immigration pour débloquer 61 milliards de dollars prévus pour Kiev.

Avdiïvka: 51 attaques

Bien conscient qu'une défaillance des Etats-Unis minerait le soutien des autres alliés de son pays, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était 'très important d'envoyer avant la fin de l'année un signal très fort d'unité à l'agresseur'.

En Europe, plusieurs dirigeants ont martelé leur soutien indéfectible à la cause ukrainienne, à l'instar du nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk mardi et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mercredi.

Sur le front, long d'un millier de kilomètres, les forces russes multiplient aussi les attaques, à l'est comme au sud. La ville d'Avdiïvka fait en particulier l'objet depuis octobre d'une offensive russe, menée par vagues humaines et de blindés. Selon le rapport quotidien matinal de l'armée ukrainienne, '51 assauts ennemis (y) ont été repoussés'.

Les Ukrainiens disent aussi repousser des attaques dans la zone de Robotyné, dans le sud, village que les forces de Kiev avait pris cet été, suscitant l'espoir, déçu depuis, d'une percée. Des attaques russes ont également visé le nord-est, dans les zones de Koupiansk et Lyman.

