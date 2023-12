Une fusée de Blue Origin décolle pour la première fois depuis 2022

Plus d'un an après avoir été clouée au sol à la suite d'un accident, une fusée New Shepard de Blue Origin a décollé avec succès mardi au Texas, selon une retransmission vidéo en direct de l'entreprise spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos.

La mission, qui marque le grand retour dans les airs de l'entreprise, ne transporte que des expériences scientifiques, et non des passagers. Mais cette fusée est aussi utilisée par l'entreprise pour des vols de tourisme spatial, et a déjà emmené 31 personnes pour des voyages de quelques minutes dans l'espace.

/ATS