Une petite fougère décroche le record du plus grand génome au monde

Une petite fougère anodine, ne poussant qu'en Nouvelle-Calédonie, a décroché vendredi le record du plus grand génome de tout organisme vivant sur terre, décerné par le Guinness Book. Elle possède 50 fois plus de matériau ADN que les cellules humaines.

Une fois déroulée, la structure hélicoïdale de Tmesipteris oblanceolata, une plante qui atteint seulement cinq à dix centimètres de haut, s'étendrait sur 106 mètres.

Le génome contient un ensemble de paires de nucléotides, des bases, rassemblant le matériel génétique d'un organisme. Celui de la fougère compte 160 Gbp (milliards de bases), faisant tomber avec 7% de plus le précédent record tenu par la plante japonaise Paris japonica. Le génome humain est loin derrière à 3,1 Gbp.

'On pensait avoir déjà atteint une limite biologique' avec Paris japonica, a dit à l'AFP Ilia Leitch, chercheur aux jardins botaniques britanniques royaux Kew et co-auteur de la nouvelle étude. 'On est aux extrêmes de la biologie', selon lui, avec cette petite plante.

Un désavantage

Une équipe est allée l'étudier dans l'archipel français du Pacifique sud en 2023 avec des scientifiques locaux, avant d'en publier les résultats dans la revue iScience.

Cela prouve, dans le cas de cette plante, qui n'a 'l'air de rien', que 'les détenteurs de records ne sont pas toujours les plus démonstratifs vus de l'extérieur', a commenté un responsable de l'organisation Guinness World Records, Adam Willward, cité dans un communiqué.

Les humains possèdent plus de 30'000 milliards de cellules. Dans chacune d'elles se trouve 'un noyau contenant l'ADN, qui est comme le manuel d'instructions expliquant à un organisme, comment vivre et survivre', explique Ilia Leitch. Les scientifiques ont calculé à ce jour la taille du génome d'environ 20'000 organismes, seulement.

Tout indique qu'un génome trop grand est désavantageux, selon M. Leitch, car plus il est grand, plus il nécessite de grosses cellules pour le contenir. Dans le cas de la fougère, cela implique des pores de feuilles plus grands, qui ralentissent la croissance de la plante. La copie de tout cet ADN est aussi plus compliquée.

