Une vague de chaleur « extrêmement dangereuse » aux Etats-Unis

L'Ouest américain et une grande partie du sud des Etats-Unis se sont retrouvés écrasés samedi par une vague de chaleur 'extrêmement dangereuse', selon les services météorologiques. Le mercure atteint jusqu'à 47 degrés celsius dans certaines villes.

'Plusieurs records de températures sont probables et des problèmes de qualité de l'air seront courants dans plusieurs régions des Etats-Unis', a estimé le service météorologique national (NWS) dans un bulletin samedi matin.

Et le répit ne devrait pas arriver de sitôt pour les plus de 90 millions d'Américains sous le coup d'une alerte aux hautes températures, car le dôme de chaleur devrait 'rester stationné au-dessus [de ces régions] pour les prochains jours', a prédit le NWS.

A Phoenix, métropole de l'Arizona dans le sud-ouest des Etats-Unis, 47 degrés ont ainsi été mesurés samedi soir, pour le 16e jour consécutif de maximales au-delà de 43 degrés. Une partie de l'Etat se retrouve en niveau d'alerte 'magenta', un 'niveau de chaleur extrême rare et/ou de longue durée' qui représente le niveau d'alerte le plus élevé du NWS.

Dans le centre et le sud de la Californie, le thermomètre a oscillé entre 41 et 45 degrés, selon le NWS. Et dans la célèbre vallée de la Mort, il a grimpé jusqu'à 51 degrés, tandis que 54 degrés sont attendus dimanche.

Vague atypique

Dans le sud de cet Etat, les pompiers luttent depuis vendredi contre plusieurs incendies très violents, qui ont ravagé plus de 1214 hectares et entraîné l'évacuation de la population.

Pour le climatologue Daniel Swain, de l'université de Californie à Los Angeles, le mercure dans la vallée de la Mort pourrait égaler voire dépasser la température de l'air la plus haute jamais mesurée de façon fiable sur terre, soit 54,4 degrés enregistrés au même endroit en 2020 et 2021, selon plusieurs experts.

'Cette vague de chaleur n'est pas typique des chaleurs du désert en raison de sa longue durée, de ses températures extrêmes le jour, et de ses chaudes nuits', a martelé l'antenne de Las Vegas du NWS dans un tweet, poursuivant: 'Tout le monde doit prendre cette vague de chaleur au sérieux, y compris ceux vivant dans le désert'.

Au Texas, le fournisseur d'énergie Reliant Energy a demandé aux habitants de la grande ville de Houston de restreindre leur consommation d'électricité afin de modérer la pression sur le réseau électrique.

Au Canada, le nombre d'incendies ne cesse d'augmenter notamment dans l'ouest du pays, où en quelques jours plusieurs centaines de départs de feux ont été recensés, déclenchés majoritairement par des orages. Plus de dix millions d'hectares sont déjà partis en fumée sur l'ensemble du pays. Le record annuel absolu, établi à 7,3 millions d'hectares en 1989, a déjà été largement dépassé.

Au total, le pays a dénombré 4088 incendies depuis janvier, dont de nombreux brasiers atteignant des centaines de milliers d'hectares. Plus de 150'000 personnes ont par ailleurs dû être déplacées.

