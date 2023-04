Une violente tornade frappe l'Arkansas, dans le sud

Une violente tornade a frappé vendredi Little Rock, la grande ville de l'Etat de l'Arkansas, dans le sud des Etats-Unis. Elle a provoqué d'importants dommages et plusieurs blessés, selon les autorités, qui ne déplorent pour le moment pas de décès.

'Des dégâts considérables se sont produits dans le centre de l'Arkansas', a déclaré la gouverneure Sarah Huckabee Sanders sur Twitter, qui a déclaré l'état d'urgence dans son Etat et mobilisé la garde nationale. 'Nous savons que 24 personnes ont été hospitalisées à Little Rock, et nous n'avons pas connaissance de décès à ce stade', a écrit le maire de la ville, Frank Scott, sur Twitter.

Dans le sillon de la tornade, des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques cassés en deux... Lara Farrar, journaliste pour une publication économique locale, raconte par téléphone à l'AFP avoir été 'totalement choquée' en allant voir les dégâts près de chez elle, à Little Rock.

'Certains des bâtiments ont eu leur toit complétement soufflé', témoigne-t-elle, partageant des images de maisons détruites, les murs partiellement arrachés, les arbres au sol. 'Le quartier a été franchement ruiné, complétement détruit', ajoute-t-elle, évoquant un front de dévastation de moins de 500 mètres de large, avec 'très peu de dégâts' en dehors.

Habitants privés d'électricité

La gouverneure Sanders a également fait part de 'nombreux dégâts' dans la localité de Wynne, à l'est de Little Rock. Des vidéos de journalistes locaux partagées sur les réseaux sociaux montrent une vaste masse noire tourbillonnante déchirer vendredi après-midi le ciel de cette agglomération de 200'000 habitants.

Vers 01h50, quelque 90'000 personnes étaient privés d'électricité dans l'Arkansas, et 45'000 dans l'Etat voisin de l'Iowa, selon le site spécialisé PowerOutage.us. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays.

Il y une semaine, une tornade a balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d'immenses dégâts matériels. Le président Joe Biden s'est rendu sur place vendredi. En décembre 2021, environ 80 personnes avaient perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky.

/ATS