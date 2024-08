Vaisseau Boeing: les astronautes pourraient rentrer avec SpaceX

Ce qui ne devait être qu'un séjour d'une semaine dans la station spatiale internationale pourrait durer jusqu'en 2025: les deux astronautes transportés par le nouveau vaisseau de Boeing pourraient en effet devoir attendre un engin de SpaceX pour revenir sur terre.

La NASA a dit envisager mercredi un tel scénario en raison des problèmes rencontrés par le vaisseau Starliner, constituerait une humiliation pour Boeing.

Le géant de l'industrie aéronautique a été chargé il y a 10 ans par l'agence spatiale américaine de développer une nouvelle capsule, la même année que son concurrent SpaceX, mais l'entreprise d'Elon Musk opère déjà des missions vers la station spatiale internationale (ISS) depuis quatre ans.

Starliner a décollé au début juin avec à bord ses premiers astronautes, Butch Wilmore et Suni Williams, pour une ultime mission-test avant le début de ses opérations régulières. Mais en vol, le vaisseau spatial a rencontré des problèmes sur son système de propulsion ainsi que des fuites d'hélium.

Crew-9 de SpaceX

Il a malgré tout réussi à atteindre l'ISS, où il ne devait initialement rester amarré qu'un peu plus d'une semaine avant de rentrer avec son équipage. La NASA a cependant souhaité réaliser de nombreux tests pour comprendre les causes des problèmes rencontrés. Et les résultats n'ont jusqu'ici pas réussi à rassurer l'agence spatiale.

Elle étudie donc désormais la possibilité de laisser Starliner repartir vide vers la Terre et de ramener les deux astronautes dans un vaisseau de SpaceX, a expliqué mercredi Steve Stich, responsable à la NASA.

Concrètement, l'idée est de tirer profit de la prochaine mission habitée de SpaceX, nommée Crew-9. Il s'agit d'une mission de rotation régulière de l'équipage de l'ISS, qui devait comporter quatre astronautes. Celle-ci pourrait finalement ne décoller qu'avec deux astronautes, afin de pouvoir ramener les deux naufragés spatiaux de Boeing à son retour.

Ces derniers resteraient donc à bord de l'ISS jusqu'en février, date du retour prévu de Crew-9. 'Nous n'avons pas approuvé ce plan', a prévenu Steve Stich. Mais 'nous avons fait tout le nécessaire' pour qu'il puisse être mis en place, a-t-il ajouté.

Décision d'ici à la mi-août

'Notre option privilégiée est de faire rentrer Butch et Suni à bord de Starliner', a-t-il répété, en expliquant que de nouveaux tests devraient permettre aux équipes d'ingénieurs de mieux comprendre les risques induits par les problèmes rencontrés sur le vaisseau. La NASA devait se décider d'ici à la 'mi-août' entre les deux options.

La date de décollage de Crew-9 a été repoussée d'août à la fin septembre afin de donner davantage de temps à l'agence spatiale pour prendre sa décision.

Le programme de développement de Starliner a déjà connu de multiples revers, notamment un premier vol sans équipage raté en 2019. Cette première mission habitée intervient avec des années de retard sur le calendrier initial.

